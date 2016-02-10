ASP.net | C# Интернет магазин по продаже товаров для рукоделия

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок149 просмотров

Небольшой портал / интернет магазин. Порядка 30 страниц. Продажа бисера (бусин)

ASP.NET
9 лет назад
Kisa
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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