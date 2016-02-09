Задача! ! ! Нужно имея опыт в создании ПРОДАВАЕМЫХ лендингов с конверсией до 34% и показав их примеры, где представлено больше ОДНОГО товара, скопировать данные лейдинги, ПОДСТРОИВ их под ДРУГИЕ товары. Цель! ...
Сделать копию
Сделать копию fl.ru
Функционал один в один.
Только код нужно написать с нуля.
Оставляйте заявки, кто может помочь.
Заявки фрилансеров
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