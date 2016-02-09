Здравствуйте.

Требуется изготовить с нуля 2-страничный сайт-лотерея.

Содержание следующее:

1. Личный кабинет с кошельком. Пользователь должен зарегистрироваться и иметь возможность пополнять кошелёк при помощи вебмани, Я-деньги, смс с мобильных.

2. Страница - генератор. Должен быть некий генератор случайных чисел. Пользователь выбирает числа, генератор выдаёт свои. При совпадении пользователь получает награду на свой кошелёк. При несовпадении теряет свою ставку. Каждое число должно стоить некоторую сумму денег.

Дизайн - простой, лучше шаблонный. Важно - адаптивность к мобильным устройствам.

Предлагайте, пожалуйста, ваши цены и сроки. Выбор будет делаться по цене и отзывам. Суммы в несколько тысяч $ рассматриваться не будут. Будьте, пожалуйста, адекватными в своих оценках стоимости.

Добавлено.

Исполнителей прошу обосновывать цену и срок исполнения.