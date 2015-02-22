Любые тексты, любые темы, любые объёмы.

Копирайт и рерайт.

Любые тексты: информационные, продающие, сео-продвижение и т.д.

Любые темы: от детских игрушек до интим-игрушек.

Любые объёмы: от нуля до 30 тысяч збп в день. При необходимости можно больше, но за отдельную плату:)

Не надо проверять грамотность, всегда на уровне. Любая требуемая уникальность.

Расчёт налом, безналом, через безопасную сделку, с предоставлением официальных документов и т.д.

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