Здравствуйте. Требуется изготовить с нуля 2-страничный сайт-лотерея. Содержание следующее: 1. Личный кабинет с кошельком. Пользователь должен зарегистрироваться и иметь возможность пополнять кошелёк при помощи вебмани, Я-деньги, смс с мобильных. 2. Страница ...
Любые тексты, любые темы, любые объёмы.
Копирайт и рерайт.
Любые тексты: информационные, продающие, сео-продвижение и т.д.
Любые темы: от детских игрушек до интим-игрушек.
Любые объёмы: от нуля до 30 тысяч збп в день. При необходимости можно больше, но за отдельную плату:)
Не надо проверять грамотность, всегда на уровне. Любая требуемая уникальность.
Расчёт налом, безналом, через безопасную сделку, с предоставлением официальных документов и т.д.
Обращайтесь.
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- Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $115
Здравствуйте. Требуется создание небольшого и достаточно простого сайта компании, по производству алюминиевых светопрозрачных конструкций. Компания называется "Новые Идеи", ООО. В составе должны быть следующие страницы: 1. Главная 2. Выполненные объекты. ...Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт10 лет назад