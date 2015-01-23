Сайт оконной компании

Здравствуйте.

Требуется создание небольшого и достаточно простого сайта компании, по производству алюминиевых светопрозрачных конструкций. Компания называется "Новые Идеи", ООО.

В составе должны быть следующие страницы:

1. Главная

2. Выполненные объекты.

3. Используемые технологии и оборудование.

4. Статьи / материалы к ознакомлению клиентам.

5. Контакты.

6. Форма обратной связи / форма заявки для просчета.

Возможны вариации, все обсуждается.

Цвета конторы - белый и оранжевый/рыжий. При выборе дизайна следует исходить из этих цветов.

Исполнитель будет выбираться в течение недели. С наиболее интересными перед выбором пообщаюсь лично, поэтому желательно наличие скайпа/аськи в контактах.

Еще одно добавление. Думаю, из названия компании понятно, что в деятельности присутствует нестандартный подход к решению даже стандартных вопросов. Собственно, сайт должен отражать эту идею - она является главной.

Бюджет обсуждается индивидуально, но слишком раздувать его не стоит. Лишних средств, как известно, не бывает. Форма оплаты обсуждается с кандидатами индивидуально.

При удачном сотрудничестве отдам еще заказ на 3 сайта:

1. Производство станков для переработки профильных систем из алюминия и ПВХ.

2. Проектирование малоэтажных зданий и сооружений (коттеджи, небольшие ТЦ, склады и т.д.)

3. Строительная компания - строительство загородной недвижимости (коттеджи, дачи, бани, нестандартные архитектурные формы).