Нужно разработать логотип, схематику, стиль-дизайн и т.п. для сайта Интернет-магазина по продаже медицинской техники и приспособлений для здоровья с учетом всех необходимых на сегодняшний день требованиям к современным сайтам. Сделать кросс-браузерную верстку, совмещение с YM, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересует разработка сайта умным, внимательным, кретивным, способным, талантливым фрилансером. Это доска творческих людей (фотографы, дизайнеры, стилисты и другие). Он самый простой из всех, которые я когда-либо встречала, но требует знаний Seo.
Если Вы не владеете Seo, то могу предложить разработку на выбор:
-Интернет-магазин косметики для лица, тела и волос
-Интернет-магазин «Все для сна»
-Сайт-визитка индивидуальная
При заинтересованности вышлю подробное ТЗ для определения Вами возможности такой работы, ее сроков и стоимости. Выбирается наиболее выгодное предложение по стоимости и сроку работы от фрилансеров этого портала.
При положительной, качественной, быстрой и финансово выгодной работе в дальнейшем смогу предложить для разработки и другие проекты.
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