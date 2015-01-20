Разработка сайта

$100
Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок217 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Интересует разработка сайта умным, внимательным, кретивным, способным, талантливым фрилансером. Это доска творческих людей (фотографы, дизайнеры, стилисты и другие). Он самый простой из всех, которые я когда-либо встречала, но требует знаний Seo.

Если Вы не владеете Seo, то могу предложить разработку на выбор:

-Интернет-магазин косметики для лица, тела и волос

-Интернет-магазин «Все для сна»

-Сайт-визитка индивидуальная

При заинтересованности вышлю подробное ТЗ для определения Вами возможности такой работы, ее сроков и стоимости. Выбирается наиболее выгодное предложение по стоимости и сроку работы от фрилансеров этого портала.

При положительной, качественной, быстрой и финансово выгодной работе в дальнейшем смогу предложить для разработки и другие проекты.

9 лет назад
Belyi92
Игорь 
31 годБеларусь
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
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