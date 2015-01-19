Создание копии магазина

Здравствуйте

Необходимо создать сайт-клон каталога http://www.broswil.ru. Основное отличие - наличие стоимости каждого товара и кнопки "купить". Т. е. из простого каталога сделать полноценный интернет-магазин.

Дизайн, структуру, товары и тексты оставить аналогичными, цены пришлю в отдельном файле, их надо будет добавить своими силами. Адреса страниц сохранять необязательно, но ЧПУ необходимы. Плавный зум, используемый на страницах с товарами, тоже необязателен, но должна быть возможность просмотреть увеличенное изображение товара, можно сделать просто ссылкой на pop-up окошко.

Предпочтительно использовать CMS OpenCart, но в принципе пойдет и другой паблик движок.

Прошу указывать стоимость и сроки выполнения проекта. Без этой информации заявки не рассматриваются.