Здравствуйте Необходимо внести ряд правок и доработок на сайт krosen.ru, работающий на OpenCart: 0. В горизотнальном меню сделать выпадающие списки под брендами адаптированными под ширину и высоту текста в них - т. е. если там два блока, ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте Необходимо создать лендинг по оказанию услуг комплексного обслуживания недвижимости (доверительно управления жильем). Более подробное ТЗ см. в прикрепленном архиве (структура и блоки), писалось ТЗ быстро, поэтому есть опечатки. Контент напишем своими силами, на первое ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте Необходимо внести несколько правок в готовый лендинг, расположенный по адресу moskross.ru 1. Настроить счетчик с обратным отсчетом до конца акции. Ровно на неделю, начинать отсчет с 00-00 понедельника, заканчивать в 23-59 в воскресенье и ...Завершен9 лет назад
Здравствуйте Необходимо создать интернет-магазин одежды, движок желателен OpenCart, но можно использовать и другие. Что конкретно нужно: 1. Подобрать готовый шаблон и немного адаптировать (логотип, расположение блоков, некоторый правки в CSS) под тематику магазина 2. Спарсить ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте Необходимо настроить ЧПУ в каталоге товаров в магазине, работающем на CMS OpenCart. Адрес магазина - http://modernfashion.ru На большинстве страниц работает базовый ЧПУ, но на некоторых сгенерированных страницах каталога (по принципу вид товара + бренд) УРЛ ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте !!!Обратите пожалуйста внимание: предложения без хотя бы примерных цен не рассматриваются. Также крайне желательно продемонстрировать примеры ваших работ и отзывы именно по коммерческому продвижению групп ВКонтакте. Необходимо провести аудит существующей группы Вконтакте и дальнейшую ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте Необходимо создать сайт-клон каталога http://www.broswil.ru. Основное отличие - наличие стоимости каждого товара и кнопки "купить". Т. е. из простого каталога сделать полноценный интернет-магазин. Дизайн, структуру, товары и тексты оставить аналогичными, цены пришлю в отдельном файле, ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте На сайт kontur-t.ru необходимо на главную страницу добавить слайдер, аналогичный отображаемому на сайте kokoc.com, но с мелкими визуальными правками, обозначенными на скриншоте http://s09.radikal.ru/i182/1412/df/3c9dad10fd68.png Расположить необходимо на главной странице сайта kontur-t.ru в этом месте http://s019.radikal.ru/i627/1412/a8/118ff9cdbb41.png В слайдере отображать ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте Необходимо внести правки на сайт-заготовку http://modernfashion.ru на CMS OpenCart, а именно: 1. На страницах брендов (напр., http://modernfashion.ru/armani) выводить не сразу все товары, а ссылки-картинки на товарные подкатегории: Джинсы, Куртки, Кроссовки и пр (примерно как реализовано здесь ...Закрыт9 лет назад
Здравствуйте Необходимо создать клон сайта-лендинга http://nike.phitenstore.ru/ с аналогичным базовым функционалом: создание заказа, обратный звонок, уведомление на почту о новом заказе и пр + должен работать счетчик с обратным отсчетом до конца акции. Админ. панель не требуется. ...Завершен9 лет назад
Здравствуйте Необходимо создать каталог строительных предприятий (источник дам) - спарсить и аккуратно вывести на работающем на DLE сайте. Внешний вид нужен примерно такой - http://www.estateline.ru/companies/ Также необходима возможность вручную вносить правки в каталог посредством движка DLE. Прошу ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте Необходима переверстка сайта c-a-s.ru - работает на WP, проблема в том, что в различных браузерах или на больших расширениях экрана шаблон "плывет". Нужно сделать его кроссбраузерным с возможностью корректного отображения на планшетах. Также необходимо создать небольшой ...Завершен9 лет назад
Здравствуйте Необходимо почистить сайт glavgrozstroy.ru от вирусов, желательна гарантия хотя бы на 1 месяц что они не вернутся. CMS - DLE. Также проверить 8 соседних сайтов. Всего к проверке получается 9 сайтов на одном вирт. сервере. В ...Завершен9 лет назад
Здравствуйте Требуется написание пакета из 150 текстов для автомобильного сайта. Пишем информационные статьи, объем каждой порядка 1,5–2к симв. Общий объем ~250к симв. Каждая статья — на свою тему, она же ключ. Пример: ключи «мерседес w124 технические характеристики» ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Требуется приведение в порядок заготовки лендинга. Аналог http://krosoved.ru/ Выполнено почти все по верстке, нарисована графика. Необходимо: - доверстать сайт и встроить готовую графику - встроить обратный счетчик времени до конца акции - наполнить товарами (~100 шт) сайт, источник ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте Необходима разработка интернет-магазина программного обеспечения с базовым функционалом покупки, выбора оплаты и доставки товара. Желательно реализовать все на Joomla, но возможны варианты. Товаров предполагается порядка 20-40 тысяч. Вот что требуется: 1. Подбор шаблона и его небольшая адаптация ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $120
Здравствуйте Необходимо создание лендинга по продаже кроссовок Nike по образу и подобию сайта http://krosoved.ru/ - дизайн необходимо переделать, функционал и выкладка товара - такая же. Товар необходимо брать на http://the-shoes.ru/ Желательно успеть сделать "под ключ" в течение ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте Требуется создание скрипта с с понятным интерфейсом настройки для автоматизации постинга объявлений на сайт avito.ru Что нужно: 1. Парсинг объявлений с сайта z95.ru: название товара, описание, цена. Название можно видоизменять, убрав артикул, добавив муж/жен, цвет, размер и ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Здравствуйте Необходима разработка большого сем. ядра для двух проектируемых сайтов детективных услуг: один в Москве, второй в Питере. Сбор требуется не только путем парсинга Я.Вордстата, но также и анализом конкурентов (li.ru, мегаиндекс, seopult, по возможности - ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте Задание достаточно срочное, необходимо сделать в течение 2 дней - к вечеру понедельника. Подробное ТЗ ниже, дизайн в прикпреленных файлах. Бюджет предлагайте ваш. Работа нужна "под ключ". От меня все исходники и доступы к сайту, ...Закрыт10 лет назад