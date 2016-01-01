fortis-m

Игорь fortis-m

 
46 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Правки и доработки магазина на OpenCart

    Здравствуйте Необходимо внести ряд правок и доработок на сайт krosen.ru, работающий на OpenCart: 0. В горизотнальном меню сделать выпадающие списки под брендами адаптированными под ширину и высоту текста в них - т. е. если там два блока, ...

    OpenCartBootstrapИнфографика
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Лендинг по управлению недвижимостью

    Здравствуйте Необходимо создать лендинг по оказанию услуг комплексного обслуживания недвижимости (доверительно управления жильем). Более подробное ТЗ см. в прикрепленном архиве (структура и блоки), писалось ТЗ быстро, поэтому есть опечатки. Контент напишем своими силами, на первое ...

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Правки на лендинге

    Здравствуйте Необходимо внести несколько правок в готовый лендинг, расположенный по адресу moskross.ru 1. Настроить счетчик с обратным отсчетом до конца акции. Ровно на неделю, начинать отсчет с 00-00 понедельника, заканчивать в 23-59 в воскресенье и ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание магазина одежды (+парсинг товаров)

    Здравствуйте Необходимо создать интернет-магазин одежды, движок желателен OpenCart, но можно использовать и другие. Что конкретно нужно: 1. Подобрать готовый шаблон и немного адаптировать (логотип, расположение блоков, некоторый правки в CSS) под тематику магазина 2. Спарсить ...

    OpenCartCSS
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настройка ЧПУ в ИМ на OpenCart + мелкие правки

    Здравствуйте Необходимо настроить ЧПУ в каталоге товаров в магазине, работающем на CMS OpenCart. Адрес магазина - http://modernfashion.ru На большинстве страниц работает базовый ЧПУ, но на некоторых сгенерированных страницах каталога (по принципу вид товара + бренд) УРЛ ...

    OpenCartПравки на сайт
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Аудит + продвижение существующей группы Вконтакте

    Здравствуйте !!!Обратите пожалуйста внимание: предложения без хотя бы примерных цен не рассматриваются. Также крайне желательно продемонстрировать примеры ваших работ и отзывы именно по коммерческому продвижению групп ВКонтакте. Необходимо провести аудит существующей группы Вконтакте и дальнейшую ...

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание копии магазина

    Здравствуйте Необходимо создать сайт-клон каталога http://www.broswil.ru. Основное отличие - наличие стоимости каждого товара и кнопки "купить". Т. е. из простого каталога сделать полноценный интернет-магазин. Дизайн, структуру, товары и тексты оставить аналогичными, цены пришлю в отдельном файле, ...

    OpenCart
    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Добавить слайдер на сайт (Joomla 2.5.9)

    Здравствуйте На сайт kontur-t.ru необходимо на главную страницу добавить слайдер, аналогичный отображаемому на сайте kokoc.com, но с мелкими визуальными правками, обозначенными на скриншоте http://s09.radikal.ru/i182/1412/df/3c9dad10fd68.png Расположить необходимо на главной странице сайта kontur-t.ru в этом месте http://s019.radikal.ru/i627/1412/a8/118ff9cdbb41.png В слайдере отображать ...

    Joomla
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Правки в ИМ на OpenCart

    Здравствуйте Необходимо внести правки на сайт-заготовку http://modernfashion.ru на CMS OpenCart, а именно: 1. На страницах брендов (напр., http://modernfashion.ru/armani) выводить не сразу все товары, а ссылки-картинки на товарные подкатегории: Джинсы, Куртки, Кроссовки и пр (примерно как реализовано здесь ...

    OpenCartПравки на сайт
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание клона лендинга

    Здравствуйте Необходимо создать клон сайта-лендинга http://nike.phitenstore.ru/ с аналогичным базовым функционалом: создание заказа, обратный звонок, уведомление на почту о новом заказе и пр + должен работать счетчик с обратным отсчетом до конца акции. Админ. панель не требуется. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание каталога компаний (сайт на DLE)

    Здравствуйте Необходимо создать каталог строительных предприятий (источник дам) - спарсить и аккуратно вывести на работающем на DLE сайте. Внешний вид нужен примерно такой - http://www.estateline.ru/companies/ Также необходима возможность вручную вносить правки в каталог посредством движка DLE. Прошу ...

    DLE
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переверстать шаблон на WP

    Здравствуйте Необходима переверстка сайта c-a-s.ru - работает на WP, проблема в том, что в различных браузерах или на больших расширениях экрана шаблон "плывет". Нужно сделать его кроссбраузерным с возможностью корректного отображения на планшетах. Также необходимо создать небольшой ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Почистить сайт от вирусов

    Здравствуйте Необходимо почистить сайт glavgrozstroy.ru от вирусов, желательна гарантия хотя бы на 1 месяц что они не вернутся. CMS - DLE. Также проверить 8 соседних сайтов. Всего к проверке получается 9 сайтов на одном вирт. сервере. В ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написание текстов автотематики

    Здравствуйте Требуется написание пакета из 150 текстов для автомобильного сайта. Пишем информационные статьи, объем каждой порядка 1,5–2к симв. Общий объем ~250к симв. Каждая статья — на свою тему, она же ключ. Пример: ключи «мерседес w124 технические характеристики» ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доделать лендинг

    Здравствуйте. Требуется приведение в порядок заготовки лендинга. Аналог http://krosoved.ru/ Выполнено почти все по верстке, нарисована графика. Необходимо: - доверстать сайт и встроить готовую графику - встроить обратный счетчик времени до конца акции - наполнить товарами (~100 шт) сайт, источник ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание ИМ ПО (желательно на Джумле)

    Здравствуйте Необходима разработка интернет-магазина программного обеспечения с базовым функционалом покупки, выбора оплаты и доставки товара. Желательно реализовать все на Joomla, но возможны варианты. Товаров предполагается порядка 20-40 тысяч. Вот что требуется: 1. Подбор шаблона и его небольшая адаптация ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание лендинга (обувь Nike)

    $120

    Здравствуйте Необходимо создание лендинга по продаже кроссовок Nike по образу и подобию сайта http://krosoved.ru/ - дизайн необходимо переделать, функционал и выкладка товара - такая же. Товар необходимо брать на http://the-shoes.ru/ Желательно успеть сделать "под ключ" в течение ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Парсинг объявлений с сайта + постинг на Авито

    Здравствуйте Требуется создание скрипта с с понятным интерфейсом настройки для автоматизации постинга объявлений на сайт avito.ru Что нужно: 1. Парсинг объявлений с сайта z95.ru: название товара, описание, цена. Название можно видоизменять, убрав артикул, добавив муж/жен, цвет, размер и ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Составление СЯ, детективные услуги, мск+спб

    $100

    Здравствуйте Необходима разработка большого сем. ядра для двух проектируемых сайтов детективных услуг: один в Москве, второй в Питере. Сбор требуется не только путем парсинга Я.Вордстата, но также и анализом конкурентов (li.ru, мегаиндекс, seopult, по возможности - ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Натяжка главной страницы сайта (Joomla)

    Здравствуйте Задание достаточно срочное, необходимо сделать в течение 2 дней - к вечеру понедельника. Подробное ТЗ ниже, дизайн в прикпреленных файлах. Бюджет предлагайте ваш. Работа нужна "под ключ". От меня все исходники и доступы к сайту, ...

    HTMLJoomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Allenqueen
Игорь 
28 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$6
10 баллов
9 лет назад
Правки на лендинге
Отличный заказчик, оплата в срок, всегда на связи. Рекомендую!
Супергут. Сделано все ровно по ТЗ, быстро и не дорого. Рекомендую.
Ответный отзыв
cypher0909
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Создание клона лендинга
Очень доволен сотрудничеством. Работа выполнена и оплачена.
Все было сделано в точности по ТЗ и в срок. Потребовалось пару правок, исполнитель их внес без лишних вопросов. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
SergWD
Сергей 
34 годаАвстралия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 отзывов(-1)
$20
10 баллов
9 лет назад
Переверстать шаблон на WP
Все отлично, быстрая связь и оплата, понятная, приятное общение. Рекомендую!
Проект выполнен быстро и без вопросов.
Ответный отзыв
Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$65
10 баллов
9 лет назад
Почистить сайт от вирусов
Сотрудничеством доволен в полном объеме. Всем рекомендую! P.S Надеюсь гарантия не пригодится.
Почистили сайты с гарантией 6 мес. Все гут.
Ответный отзыв
yartsev85
Слава 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$180
10 баллов
9 лет назад
Создание ИМ ПО (желательно на Джумле)
Все ок!
С задачей справились, сроки немного нарушены, но это объяснется сложностью ТЗ и рядом технических особенностей. Рекомендую к сотрудничеству.
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