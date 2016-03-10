Правки и доработки магазина на OpenCart

Здравствуйте

Необходимо внести ряд правок и доработок на сайт krosen.ru, работающий на OpenCart:

0. В горизотнальном меню сделать выпадающие списки под брендами адаптированными под ширину и высоту текста в них - т. е. если там два блока, то все лишнее пространство убрать. Выравнивание желательно сделать по центру. Сейчас используется фикс. ширина блоков, что не совсем правильно. Иллюстрация - http://i023.radikal.ru/1603/aa/373faade93aa.png

1. Настроить ЧПУ - сейчас плагин неработоспособен, частично УРЛы в транслите, частично с параметрами (напр.,

/?route=information/information&information_id=7 )

2. Выровнять блок со ссылками в шапке по средине (http://s19.radikal.ru/i192/1603/f5/c4ea62666ef1.png - отметил красным прямоугольником)

3. Разместить небольшой блок с инфографикой в шапке (http://s19.radikal.ru/i192/1603/f5/c4ea62666ef1.png - отметил белым прямоугольником), там нужно 3 логических блока с цифрами и сопровождающим их текстом (7 лет продаем обувь; 18231 пара продана в 2015 году; 100% гарантия качества товара)

4. На ряде страниц (напр., на всех из горизонтального меню - http://krosen.ru/?route=information/information&information_id=8 и пр) в шаблоне кнопка "Продолжить". Ее нужно убрать. При этом страницы в некоторых случаях в высоту меньше, чем высота монитора, и в подвале получаются белые полосы, их нужно убрать.

Иллюстрация - http://s017.radikal.ru/i422/1603/94/45a4658c8bb6.png

5. На страницах каталога, напр., на http://krosen.ru/nike-men - поднять боковое меню и блок с товарами, при этом оставить но блоком с товарами место для 2-3 строчек с описанием соотв. раздела (в панели управления, при необходимости, сделать функцию добавления текста в соотв. поле соотв. страницы) - http://f-picture.net/lfp/s011.radikal.ru/i315/1603/71/e16f31fb70f7.png/htm

5.1. Сортировку сделать по 5 параметрам: Популярность - это по умолчанию; Цена (сначала дешевле); Цена (сначала дороже); Новинки; Наименование. Товаров на странице - 10, 20, 50, 100, все. Вариант "Все" сделать обязательно.

5.2.Там же - из превью товаров убрать пункты-ссылки В ЗАМЕТКИ и В СРАВНЕНИЯ.

5.3 Там же - под списком меню сделать еще одно текстовое поле с возможностью его редактирования в панели управления.

6. На страницах товаров, напр, на http://krosen.ru/nike-men?product_id=50 - выбор размера сделать выпающим списком. Выбор количества товара - шрифтом больше и заметнее. При этом рядом с заголовком блока "Описание" добавить еще две вкладки - "Таблица размеров" и "Доставка" (при нажатии на название должна открываться соотв. вкладка - по всему сайту содержание их менять не будет, обе они статичные).

6.1.Там же - над ценой выводить старую цену (зачеркнутую), в админ. панели сейчас нет такого поля. На страницах выводить старую цену над актуальной, но чуть меньше по размеру.

6.2.Там же - очень желательно сделать конструктор полей или параметров и выводить его во вкладке Описание: имеется в виду добавление некоторых атрибутов товаров вроде материала, цвета и пр, всего может быть штук 10, но реально на каждый товар будет выбрано не более 3-4 параметров. Это необязательно, но очень желательно.

6.3. Реализовать функцию быстрого заказа товара - т. е. около описания вывести блок с соотв. названием, а также полями Имя и Телефон. При его заполнении отправлять на почту администратора сообщение, обязательно указав, с какой страницы пришел заказ или каким-то альтернативным образом сообщить, какой именно товар интересен покупателю.

7. Из футера убрать ненужные копирайты

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8. Корзина и оформление заказа. Очень желательно все это дело упростить и позволить делать заказ в один шаг прямо из корзины, сразу под списоком покупок выведя поля:

Имя*

Телефон*

E-mail

Адрес доставки*

Комментарий

Все поля свободные, без требований вроде только цифры в телефоне и только буквы в имени. Поле с комментарием желательно сделать побольше. Капч и пр. защиты не требуется. Кнопка "Заказать" - внизу по центру, большая и красивая. После нажатия на нее вывести всплывающее окно с текстом:

Благодарим за доверие к магазину Krosen

Ваш заказ сформирован и отправлен нашему оператору

В течение 10-30 минут от свяжется с вами для согласования деталей

Уведомление о заказе отправлять на почту администратора.