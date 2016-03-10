Подправить небольшой скрипт для Wordpress

Для Wordpress написан простенький скрипт. Суть его в том, чтобы добавлять в конце URL пользовательской типа записи post_id.

Что нужно сделать. Скрипт работает как надо, но проблема в том, что при редактировании уже ранее опубликованных постов к URL добавляется post_id. Нужно сделать так, чтобы post_id в конце URL срабатывал только на момент первой публикации поста, при дальнейшем редактировании поста скрипт уже работать не должен.

И есть еще одна проблема, если заголовок поста заполнить в последнюю очередь в итоговом опубликованном посте вставляются только цифры или chernovik, это также надо поправить.

В итоге нужна стандартный принцип работы Permalink, но с добавлением цифр post_id в конце.

function add_id_to_url($post_id, $post, $update) {

// убираем зацикливание

remove_action( 'wp_insert_post', 'add_id_to_url' , 10);

// получаем пост

$post = get_post($post_id);

// обрабатываем только в новых постах

$is_draft = substr($post->post_name, 0, 9) == 'chernovik';

if ($post->post_type=='news' &&($is_draft || !$update)) {

// обрабатываем заголовок другими хуками, если есть

$post_title = sanitize_post_field( 'post_title', $post->post_title, $post->ID, 'display' );

// формируем урл

$slug = $post_title.'-'.$post_id;

// записываем новый урл

$my_post = array();

$my_post['ID'] = $post_id;

$my_post['post_name'] = $slug;

wp_update_post( $my_post );

}

// восстанавливаем хук

add_action( 'wp_insert_post', 'add_id_to_url', 10, 3 );

}

add_action('wp_insert_post', 'add_id_to_url', 10, 3);