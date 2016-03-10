Добрый день.

Нужно решить проблему в каталоге товаров

CMS OpenCart

Если зайти на страницу товара, на ней отображается определенный перечень товаров https://svtsvet.com.ua/svetilniki/avarijnye-svetilniki/ (см. рис. 1)

Если изменить количество отображаемых товаров на странице, то появляются новые товары которые раннее не отображались. То есть этих товаров не было даже на других страницах пагинации. (см. рис. 2)

Данный баг может прослеживаться не только на данной странице.

Жду предложений по срокам и стоимости устранению данного бага.