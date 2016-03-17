Перенос сайта с хостинга на другой. Оптимизация сайта на 1С-Битрекс.

$128
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка110 просмотров

Перенос сайта с хостинга на другой. Оптимизация сайта на 1С-Битрекс для PageSpeed Insights. Оптимизация для мобильных и ПК.

9 лет назад
Italia1
Марк 
48 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
9 лет назад
$128
4 дня
Александр работает быстро, качественно и профессионально. Работа выполнена на отлично!
Спасибо Марку за интересный проект, буду рад продолжить сотрудничество!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
9 лет назад

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