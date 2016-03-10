Установить плагины в вордпресс

Необходимо установить несколько плагинов в сайт на вордпресс.

Мы описываем функционал, вы - сами находите и устанавливаете плагины.

Оплата почасовая - 80 рублей в час.

Если у вас есть опыт в подобной или схожей сфере - пожалуйста, напишите в письме что именно делали.

Если есть портфолио - приложите.

Также напишите несколько слов о себе - имя, возраст, род основной деятельности, знания программ, навыки-умения, откуда вы.

Спасибо!