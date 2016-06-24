Нужно сделать всплывающее окно как на adme.ru

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Завершен4 заявки142 просмотра

Здравствуйте.Нужно сделать всплывающее окно(с предложением подписаться на страницу FB после определенного времени как на Adme.ru 

Скриншот:https://gyazo.com/da16f221483b15575a6d53f74b947d10

От вас сроки и цена

9 лет назад
FrostRock
Антон 
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

DimaGashko
27 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$12
1 день
Работа выполнена на 100%.Всем советую. Еще и помог установить на сайт.Обязательно буду обращаться еще
Хороший заказчик. Было приятно работать. И с оплатой все впорядке. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

DimaGashko
27 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад