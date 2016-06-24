Добрый день, планируется создать онлайн веб сервис. Подробное тз находиться по ссылке ниже, Выслушаю все предложения и идеи по данному проекту от грамотного исполнителя https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P__1plwwM9Xuke2BJLtoYM24wFj_fbOKaDrUIDuIOK0/edit#gid=0
Нужно сделать всплывающее окно как на adme.ru
Здравствуйте.Нужно сделать всплывающее окно(с предложением подписаться на страницу FB после определенного времени как на Adme.ru
Скриншот:https://gyazo.com/da16f221483b15575a6d53f74b947d10
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