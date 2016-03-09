Объединить функционал скриптов написанных на Goggle Apps Script, добавить к проекту форму авторизации и несколько страниц c функционалом. ЕСТЬ:

1. Таблички с данными (Google Sheet)

2. Пространство в облаке (Google Drive)

3. Скрипты на GAS

НАДО:

1. Сделать форму авторизации через Google-почту

2. Сделать простой парсер (html --> таблица) (есть аналог на VBA, надо на GAS)

3. Добавить функционал скриптов к проекту

КОНКРЕТИКА:

1. Есть небольшой проект, надо добавить к нему форму регистрации/авторизации --> Пользователь заходит на страницу, регистрируется/авторизуется и может работать.

Для регистрации/авторизации пользователь должен использовать гугл почту.

Данные о зарегистрированных/авторизованных пользователях хранятся в отдельной гугл-табличке (далее Пользователи БД).

2. После авторизации пользователь попадает на страницу с парсером (который выглядит как поисковая строка)

Пользователь вводит номер, парсер выдает страницу с полученными данными.

(Парсер обращается к сайту zakupki.gov.ru и парсит html страницу, ответ выдает в виде страницы + строка в бд)

После этого Пользователь может отправить данные в дальнейшую обработку или удалить запрос.

Если пользователь отправил запрос в обработку, то данные заносятся в гугл-таблицу (далее Реестр БД)

3. Работа с Таблицей Мониторинга (далее Отчет/Мониторинг) представляет собой работу с гугл таблицей, в которую пользователи вносят изменения сами и в которой могут воспользоваться скриптами на GAS, а именно – сформировать документ из шаблона, отправить письмо из шаблона с данными из таблицы, создавать события в календаре по данным из таблицы, добавлять контакты из таблицы в гугл контакты, получать задачи через гугл таск.

4. Форма настройки аккаунта пользователя (ФИО, почта и пароль), данные хранятся в Пользователи БД

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