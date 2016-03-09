Добрый день, планируется создать онлайн веб сервис. Подробное тз находиться по ссылке ниже, Выслушаю все предложения и идеи по данному проекту от грамотного исполнителя https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P__1plwwM9Xuke2BJLtoYM24wFj_fbOKaDrUIDuIOK0/edit#gid=0
Объединить функционал скриптов написанных на Goggle Apps Script
Объединить функционал скриптов написанных на Goggle Apps Script, добавить к проекту форму авторизации и несколько страниц c функционалом. ЕСТЬ:
1. Таблички с данными (Google Sheet)
2. Пространство в облаке (Google Drive)
3. Скрипты на GAS
НАДО:
1. Сделать форму авторизации через Google-почту
2. Сделать простой парсер (html --> таблица) (есть аналог на VBA, надо на GAS)
3. Добавить функционал скриптов к проекту
КОНКРЕТИКА:
1. Есть небольшой проект, надо добавить к нему форму регистрации/авторизации --> Пользователь заходит на страницу, регистрируется/авторизуется и может работать.
Для регистрации/авторизации пользователь должен использовать гугл почту.
Данные о зарегистрированных/авторизованных пользователях хранятся в отдельной гугл-табличке (далее Пользователи БД).
2. После авторизации пользователь попадает на страницу с парсером (который выглядит как поисковая строка)
Пользователь вводит номер, парсер выдает страницу с полученными данными.
(Парсер обращается к сайту zakupki.gov.ru и парсит html страницу, ответ выдает в виде страницы + строка в бд)
После этого Пользователь может отправить данные в дальнейшую обработку или удалить запрос.
Если пользователь отправил запрос в обработку, то данные заносятся в гугл-таблицу (далее Реестр БД)
3. Работа с Таблицей Мониторинга (далее Отчет/Мониторинг) представляет собой работу с гугл таблицей, в которую пользователи вносят изменения сами и в которой могут воспользоваться скриптами на GAS, а именно – сформировать документ из шаблона, отправить письмо из шаблона с данными из таблицы, создавать события в календаре по данным из таблицы, добавлять контакты из таблицы в гугл контакты, получать задачи через гугл таск.
4. Форма настройки аккаунта пользователя (ФИО, почта и пароль), данные хранятся в Пользователи БД
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Компания Koloro ищет программиста для сопровождения сайта koloro.ua. Требуется постоянно дорабатывать и улучшать сайт. Подробности о сайте: самописная CMS$Bootstrap;Php;Jquery;Yepnope.Необходимые доработки на первое время: ускорение работы сайта;исправление ошибок в верстке сайта;доработки SEO;мелкие ...Закрыт9 лет назад
Задача следующая Имеются картинки с пустыми местами для вставки изображений (темплейты), пример в приложении Задача написать скрипт, желательно php, ajax, чтобы админ мог загружать и подготавливать темплейты, оригинал темплейта хранится на сервере, а ...Закрыт9 лет назад
Есть сайт каталог радиостанций. Нужно вывести радиостанции у которых радиопоток не работает, тоесть не отвечает. Таблица такая уже есть, но она криво работает, так как часто неправильно иногда опеределяет что радиостанция не работает. Вот ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Мы занимаемся запчастями и нам нужен лендинг.Услуга одна, это подбор запчасти, от клиента нужна информация о наименовании запчасти и машине, далее отправляется нам. Сделать нужно: правильный прототип, красивый дизайн, все материалы мы ...Закрыт9 лет назад
- $30
Сделать прием платежей через WebMoney, и Yandex Money, QIWI.Закрыт9 лет назад
- $8
Необходимо кастомизировать слайдер под задумку дизайнера. Частично уже выполнила, не хватает знаний по js, времени изучить его прямо в данный момент нет. Сайт на вордпрессе, слайдер unite gallery. Суть слайдера: Слайдер располагается в правой части ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо написать скрипт на js (можно с jquery) для ручной группировки ключевых слов. Шаблон есть, прикладываю его. Подробное описание в ТЗ. В заявке указывайте стоимость работ. Также желательно указать опыт, навыки, примеры работ.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется создать тестовый скрипт для проверки работы Яндекс.кассы на самописном интернет-магазине. То есть взять конкретный товар и настроить тестовую оплату, исходя из его цены. После удачной оплаты скрипт должен возвращать стоимость товара минус процент Яндекс.кассы ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад