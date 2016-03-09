Подключить Яндекс.кассу на самописном сайте

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Закрыт2 заявки104 просмотра

Требуется создать тестовый скрипт для проверки работы Яндекс.кассы на самописном интернет-магазине. То есть взять конкретный товар и настроить тестовую оплату, исходя из его цены. После удачной оплаты скрипт должен возвращать стоимость товара минус процент Яндекс.кассы в зависимости от способа оплаты. 

Пожалуйста, сразу указывайте цену и сроки. 

Оплата WMR.

9 лет назад
fernand
Иванов 
44 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров