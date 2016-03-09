Google Apps Script (JavaScript)

Есть письма, которые приходят на почтовый ящик G-mail с определенного адреса.

В письмах 3 строки:

Строка 1

Строка 2

Строка 3

Также есть таблица в Goole Docs, в которой есть 3 столбца: Столбец 1, Столбец 2, Столбец 3.

Нужно скриптом записывать в эти столбцы значения из строк письма.

Строка 1 -> Столбец 1

Строка 2 -> Столбец 2

Строка 3 -> Столбец 3

Почтовый Ящик и таблица в одном аккаунте.

Базовая информация о Google Apps Script находится тут: https://xakep.ru/category/hack/