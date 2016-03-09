Google Apps Script (JavaScript)

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Закрыт1 заявка105 просмотров

Есть письма, которые приходят на почтовый ящик G-mail с определенного адреса.  

В письмах 3 строки: 

Строка 1 

Строка 2 

Строка 3 

Также есть таблица в Goole Docs, в которой есть 3 столбца: Столбец 1, Столбец 2, Столбец 3. 

Нужно скриптом записывать в эти столбцы значения из строк письма.  

Строка 1 -> Столбец 1 

Строка 2 -> Столбец 2 

Строка 3 -> Столбец 3 

Почтовый Ящик и таблица в одном аккаунте.  

Базовая информация о Google Apps Script находится тут: https://xakep.ru/category/hack/

JavaScript
9 лет назад
LiderJob
Иван 
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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