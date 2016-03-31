Поправить api

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Завершен3 заявки152 просмотра

Требуется немного знать laravel и хорошо разбираться с api.

Вот что нужно сделать:

1. обратная связь не работает, т.е. при заказе на сайте должна уходить бронь на api

2. надо сделать чтобы заказанное проверялось при заказе сразу по api и бронировались там сразу. Вызывалось только одно предложение с апи где есть заказанное и если всё еще актуально предложение оно бы бронировалось.

Пишите плз сроки и стоимость

Laravel
9 лет назад
Bonvivan
Роберт 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

VitaliyIt
Виталий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
9 лет назад
$20
1 день
Очень повезло мне с Виталием, до этого было много неудачных попыток найти хорошего программиста на данный проект. Рекомендую.
Легко общаться, все конструктивно, оплата без задержек.

Заявки фрилансеров

VitaliyIt
Виталий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
9 лет назад