Поправить api

Требуется немного знать laravel и хорошо разбираться с api.

Вот что нужно сделать:

1. обратная связь не работает, т.е. при заказе на сайте должна уходить бронь на api

2. надо сделать чтобы заказанное проверялось при заказе сразу по api и бронировались там сразу. Вызывалось только одно предложение с апи где есть заказанное и если всё еще актуально предложение оно бы бронировалось.

Пишите плз сроки и стоимость