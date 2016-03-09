Доработка сайта на WP!

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки134 просмотра

Закрытый сайт на базе WP с доступом по логину/паролю. Нужно реализовать такие фитчи:

  • Иметь возможность каждому пользователю задавать период доступа к сайту + добавить таймер отображения на сайте
  • Автоматически добавлять пользователя с оплаченным заказом с конкретными id-товара: http://support.e-autopay.info/wiki/
  • После добавления пользователя автоматически открыть доступ к статьям и высылать email-письма по определенному графику. К примеру: в первый день добавления пользователя открыть доступ к записи “х” и выслать заранее подготовленное письмо “х”, на 3 день - доступ к записи “х2” и выслать заранее подготовленное письмо “х2” и так далее.
WordPress
9 лет назад
pclux
Игорь 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров