Необходимо настроить карту Гугла для сайта таким образом, чтобы метки на карте открывали ссылки (якоря) на заданной странице. дополнительно : возможность использовать свои иконки, разные стили линий. плюс кластеризация. и,конечно, возможность последующего редактирования. ...
Доработка сайта на WP!
Закрытый сайт на базе WP с доступом по логину/паролю. Нужно реализовать такие фитчи:
- Иметь возможность каждому пользователю задавать период доступа к сайту + добавить таймер отображения на сайте
- Автоматически добавлять пользователя с оплаченным заказом с конкретными id-товара: http://support.e-autopay.info/wiki/
- После добавления пользователя автоматически открыть доступ к статьям и высылать email-письма по определенному графику. К примеру: в первый день добавления пользователя открыть доступ к записи “х” и выслать заранее подготовленное письмо “х”, на 3 день - доступ к записи “х2” и выслать заранее подготовленное письмо “х2” и так далее.
Заявки фрилансеров
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