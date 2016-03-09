Правила для nginx из htaccess

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Закрыт2 заявки117 просмотров

Добрый день,

Нужен специалист который разбирается в работе nginx.

После установки nginx , один сайт перестал работать в связи с htaccess

Надо настройки подправить.

Nginx
9 лет назад
centrua
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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