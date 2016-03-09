Необходимо доработать горячие предложения, переработать фильтр стран. Подробнее в прикрепленном документе.
Правила для nginx из htaccess
Добрый день,
Нужен специалист который разбирается в работе nginx.
После установки nginx , один сайт перестал работать в связи с htaccess
Надо настройки подправить.
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