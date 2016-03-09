Правки по seo (сайт на drupal).

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок144 просмотра

Для проекта сделано ряд правок по сео (301 редирект, устранены дубли страниц и т.п.).

Еще нужны подобные работы (правки пагинации, формирование тайтлов и пр.)

Оценить стоимость нужно исполнителю. Перечень правок по запросу.

Drupal
9 лет назад
systray
44 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров