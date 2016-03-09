Необходимо доработать горячие предложения, переработать фильтр стран. Подробнее в прикрепленном документе.
Правки по seo (сайт на drupal).
Для проекта сделано ряд правок по сео (301 редирект, устранены дубли страниц и т.п.).
Еще нужны подобные работы (правки пагинации, формирование тайтлов и пр.)
Оценить стоимость нужно исполнителю. Перечень правок по запросу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен модуль самовывоза для магазина на базе ВамШоп1 с возможностью выбора адреса в select меню. 1. Все данные берутся из базы (в базе уже все есть) 2. Должен работать при Быстром оформлении заказов ...Закрыт9 лет назад
- $40
Нужен человек, хорошо разбирающийся в WordPress. Требуется: 1. Поправить таблицу с использованием jQuery; 2. Добавить слайдер; 3. Сделать сайт адаптивным. Предпочтение отдается фрилансерам с отзывами. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Сайт http://newproba.ru/ сделан на MODX Evolution. Требуется перенести его на MODX Revolution последней версии с сохранением всего функционала. Из потенциальных сложностей: самописный модуль (см. скриншот). Как вариант, его можно реализовать на основе tv MIGX в каком-нибудь ресурсе. ...Закрыт9 лет назад
Необходимо вставить коды счетчиков для интернетм-магазина женской одежды www.kislis.com, работающего на платформе WebASyst. Описание задания: Для динамического ретаргетинга на первом этапе, пожалуйста, установите код из группы файлов Din Code 1477 на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо встроить счетчик actionpay (с пикселем) в сайт на WordPress c формами оформления заказа.Закрыт9 лет назад
Требуется подключить верстку интернет-магазина к OpenCart CMS. Адаптивная верстка уже готова. Всего получается 3 страницы: главная, корзина, карточка товара, личный кабинет. Примерный функционал интернет-магазина: 1. Возможность генерации карты сайта для поисковых ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день необходим редизайн сайта по теме "дизайн интерьеров" сайт на вордпрессе. сейчас сайт выглядит так:www.styledesign.com.ua нужно добавить новые работы добавить еще 1 язык предложить более интересный, современный, но ...Веб-программирование26 заявокЗакрыт9 лет назад
Разработать модуль по поддержки автоматических диалогов пользователей (быстрый посланник, почта, чат), используя сервис iii.ru и собственный скрип автоответчиков (сайт на boonex дельфин).Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужна защита от парсинга, есть одна проргамка написаная товарищем от сюда, но для нее нужен был отдельный сервер или впс, перенос не актуален поэтому исходите из того что есть - masterhost.ru - сервер на троих, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад