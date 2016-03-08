Интегрировать верстку с OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется подключить  верстку интернет-магазина к OpenCart CMS.

Адаптивная верстка уже готова. Всего получается 3 страницы: главная, корзина, карточка товара, личный кабинет.

Примерный функционал интернет-магазина:

1. Возможность генерации карты сайта для поисковых систем.

2. Возможность выбрать свой город.

3. Должна быть возможность вставлять различные рекламные баннеры на сайт из админки.

4. Различные пометки для товаров, что-то вроде: скидки, распродажа.

5. Возможность легко скачать прайс. Это интернет-магазин оптовых продаж. 

6. Уведомлять о брошенных заказах раз в несколько дней. 

7. Наличие легкой выгрузки, загрузки прайсов в 1С. 

8. Наличие фильтра (по телефонам, по производителям, по материалу, цене и т.д.).

9. Личный кабинет у покупателей со всей необходимой статистикой.

Opencart
9 лет назад
b1574531
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров