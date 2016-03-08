Изменить главную страницу сайта

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  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок170 просмотров

Сайт на платформе Joomla. С интегрированным интернет-магазином на платформе Ecwid.

Нужно доработать главную страницу сайта. 

Что имеем сейчас: http://samovar74.ru/

Что хотим видеть на главной странице - во вложении

Joomla
9 лет назад
Maestro8989
Евгений 
32 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров