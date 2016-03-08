Изменить главную страницу сайта

Нужно сделать интеграцию WebMoeny Merchant, Qiwi, Yandex Money, и доделать Robokassa, UnitPay. Нужен специалист. Так как нужно сделать безопасную интеграцию в плане того что бы нельзя было послать ответ с успешной оплатой на сервер ...