Настроить модуль SeoPro для сайта budpolimer.com.ua

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Закрыт2 заявки172 просмотра

Настроить модуль SeoPro для сайта budpolimer.com.ua

Модуль скачал, установил, настроил (после этого товары без дублей) - НО невозможно зайти в редактирование товара (выдаеть ошибку) 

Fatal error: Call to undefined method ControllerCatalogProduct:: ............................................line 1036

т.е. нужно устранить такого рода ошибку или установить этот (oc2011-ocjazz-multiline-ocmod-fix) модуль правильно

9 лет назад
mwm555
40 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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