Необходимо доработать Dle 11 шаблон

Необходимо доработать шаблон Dle 11. Адаптировал сам с wordpress, но до конца не получилось да и времени нет.Сам оригинал шаблон тут . Можете рипнут или доработать который я сам сделал.Требование:1, Должен работать все как на оригинале. (ajax и адаптация под мобилы обязателен)3 Надо сделать все страницы который в dle сушествует. Т.е регистрация, статистика, профил и.т.д.4 Убрать все лишние скрипты,коды.5. Безопасная сделка оплата после полного проверка шаблона.6, После все дело не забываем проверит шаблон на скорость здесь Должен цвет зелённый.)