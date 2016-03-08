Необходимо скопировать лендинг и разместить на ином хостинге.
Доработать сайт
Внимание цену указывайте сами и сроки. Специалист требуется понимающий. В дальнейшем возможно сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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