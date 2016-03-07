Удалить вирус и обновить до последний версии Joomla

Требуется сделать следующую работу:

1. Обновить Joomla до максимально возможной новой версии для установленного шаблона.

2. Удалить вирусы и закрыть дыры, через которые они зашли.

3. Обязательно нужно, чтобы через этот сайт sitecheck.sucuri.net домен показывался чистым

Вирус показывается этот http://labs.sucuri.net/signatures/malware-entry-mwhta7

Вкратце: переадресовывает мобильных пользователей с поиска на "плохие сайты". На вебе не видно действие.

4. Дать гарантию: что вирусы удалены и не будет заражения вновь.