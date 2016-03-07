Необходимо скопировать лендинг и разместить на ином хостинге.
Удалить вирус и обновить до последний версии Joomla
Требуется сделать следующую работу:
1. Обновить Joomla до максимально возможной новой версии для установленного шаблона.
2. Удалить вирусы и закрыть дыры, через которые они зашли.
3. Обязательно нужно, чтобы через этот сайт sitecheck.sucuri.net домен показывался чистым
Вирус показывается этот http://labs.sucuri.net/signatures/malware-entry-mwhta7
Вкратце: переадресовывает мобильных пользователей с поиска на "плохие сайты". На вебе не видно действие.
4. Дать гарантию: что вирусы удалены и не будет заражения вновь.
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