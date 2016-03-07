Требуется опытный разработчик в области DHT (Distributed Hash Table) и Kademlia для участия в проекте по созданию децентрализованной прикладной сети. Необходимо разработать механизм поиска и идентификации пользователей на базе Kademlia DHT в соответствии со спецификой ...
Разработчик JavaScript
Для работы над веб-проектами, нашей команде необходим специалист со знаниями javascript и принципами построения клиентской части на основе Backbone и RequireJs.
Серверная часть проекта реализуется на NodeJS. База данных - MySql.
Нам потребуется увидеть ваше резюме, в котором просим указать значимые для вас проекты с временной привязкой и указанием поставленной перед вами задачи.
Также просим написать пару слов о себе и указать ваш логин в skype.
Минимальные требования:
- Опыт front-end и web-разработки
- Понимание принципов работы клиент-серверных приложений
- Способность работать с чужим кодом
- Опыт удаленной работы в команде
Желательно (нехватает знаний - научим):
- Понимать как работает серверный javascript
- Уметь писать хранимые процедуры для MySql
- Знать, что такое Grunt и как его использовать
- Иметь опыт работы с системами контроля версий (GIT)
- Уметь настраивать рабочую среду в Linux
Проекты достаточно нагруженные, будет интересно.
Оплата по договоренности.
Полная занятость.
Удаленно.
Вакансия закрыта - пополнили команду новым отличным специалистом.
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