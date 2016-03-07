Разработчик JavaScript

Для работы над веб-проектами, нашей команде необходим специалист со знаниями javascript и принципами построения клиентской части на основе Backbone и RequireJs.

Серверная часть проекта реализуется на NodeJS. База данных - MySql.

Нам потребуется увидеть ваше резюме, в котором просим указать значимые для вас проекты с временной привязкой и указанием поставленной перед вами задачи.

Также просим написать пару слов о себе и указать ваш логин в skype.

Минимальные требования:

- Опыт front-end и web-разработки

- Понимание принципов работы клиент-серверных приложений

- Способность работать с чужим кодом

- Опыт удаленной работы в команде

Желательно (нехватает знаний - научим):

- Понимать как работает серверный javascript

- Уметь писать хранимые процедуры для MySql

- Знать, что такое Grunt и как его использовать

- Иметь опыт работы с системами контроля версий (GIT)

- Уметь настраивать рабочую среду в Linux

Проекты достаточно нагруженные, будет интересно.

Оплата по договоренности.

Полная занятость.

Удаленно.

Вакансия закрыта - пополнили команду новым отличным специалистом.