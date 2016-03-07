Разработчик JavaScript

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки247 просмотров

Для работы над веб-проектами, нашей команде необходим специалист со знаниями javascript и принципами построения клиентской части на основе Backbone и RequireJs. 

Серверная часть проекта реализуется на NodeJS. База данных - MySql. 

Нам потребуется увидеть ваше резюме, в котором просим указать значимые для вас проекты с временной привязкой и указанием поставленной перед вами задачи. 

Также просим написать пару слов о себе и указать ваш логин в skype.

Минимальные требования:

- Опыт front-end и web-разработки

- Понимание принципов работы клиент-серверных приложений 

- Способность работать с чужим кодом

- Опыт удаленной работы в команде

Желательно (нехватает знаний - научим):

- Понимать как работает серверный javascript

- Уметь писать хранимые процедуры для MySql

- Знать, что такое Grunt и как его использовать

- Иметь опыт работы с системами контроля версий (GIT)

- Уметь настраивать рабочую среду в Linux

Проекты достаточно нагруженные, будет интересно.

Оплата по договоренности.

Полная занятость.

Удаленно.

Вакансия закрыта  - пополнили команду новым отличным специалистом.

GitJavaScriptLinuxMySQLNode.js
9 лет назад
lukinsv
Сергей 
52 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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