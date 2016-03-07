Требуется разработчик Kademlia DHT

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется опытный разработчик в области DHT (Distributed Hash Table) и Kademlia для участия в проекте по созданию децентрализованной прикладной сети. Необходимо разработать механизм поиска и идентификации пользователей на базе Kademlia DHT в соответствии со спецификой запросов почтового сервера. Желателен подтвержденный опыт кандидата в реализации проектов такого рода  и\или какого-либо из категории p2p (распределенные децентрализованные сети) в частности.  Подробности проекта - с подходящим кандидатом.

9 лет назад
Bertt11
Олег 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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