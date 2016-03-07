Здравствуйте. После переполнения места на жестком диске сервера перестал работать сайт и выдает ошибку. Fatal error: Class 'Autoload' not found in /var/www/aiyaru/data/www/aiya.ru/published/SC/html/scripts/includes/init.php on line 31 Если возможно это надо сделать сегодня.
Парсер
Нужно написать парсер с рядом функций. Все свойства описаны в прилагаемом файле.
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