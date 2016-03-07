Сайт http://newfreelance24.ru/ на мобильных устройствах верно отображается, НО на ПК периодически появляется версия не для ПК, а именно для мобильных устройств. Сама тема сайта была куплена адаптивная под ПК, телефон... Помогите пофиксить сайт, ...