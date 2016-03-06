Нужно разработь концепцию главной и загрузочной страницы

На основании ТЗ необходимо сделать концепцию главной и загрузочной страницы

- О компании: компания занимается производством выставочных стендов

- Клиент хочет расширять бизнес за рубеж. В основном это Европа, может быть Китай. Но акцентируемся на Европу.

- Клиент хочет, чтобы сайт показывал высокие технологии, арт дизайн в совокупности с новыми технологиями. Предлагал передать это через звуки и мелкие элементы показывающие современность и настрой на завтра.

- Направления дизайна предпочтительно светлое.

Время на задачу: 6 час.

Стоимость 1 часа – 250р.

Ждем ваши отклики.