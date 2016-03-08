Парсер с сайта

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Завершен5 заявок166 просмотров

Имеется сайт, где есть форма ввода данных. 

после ввода выдается таблица с результатами.  

Надо сделать, что бы на моем сайте, можно было ввести данные, а  скрипт отправлял их на тот сайт и потом получал результат, после чего выдавал их пользователю моего сайта.  

необходимо. 

1) продумать защиту, что бы нас лишний раз не запалили.  передавать данные, как будто это через разные браузеры с разными настройками.  и из разных мест мол приходим.  

2) все картинки и данные отображаемые в итоге, должны браться с нашего сервера, а не получать их от них. 

страница источник в приложении  

с вас цена и сроки.  

9 лет назад
westgr
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

delweb
Тарас 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$20
1 день
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Заявки фрилансеров

delweb
Тарас 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад

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