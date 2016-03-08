Требуется программист который очень хорошо разбирается в YII1,YII2\ , задание состоит в основном из доработки работающего сайта, очень важно умение разбираться в чужом коде, ищется непосредственно исполнитель а не посредник,предложение студий не интересно, цена будет ...
Парсер с сайта
Имеется сайт, где есть форма ввода данных.
после ввода выдается таблица с результатами.
Надо сделать, что бы на моем сайте, можно было ввести данные, а скрипт отправлял их на тот сайт и потом получал результат, после чего выдавал их пользователю моего сайта.
необходимо.
1) продумать защиту, что бы нас лишний раз не запалили. передавать данные, как будто это через разные браузеры с разными настройками. и из разных мест мол приходим.
2) все картинки и данные отображаемые в итоге, должны браться с нашего сервера, а не получать их от них.
страница источник в приложении
с вас цена и сроки.
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