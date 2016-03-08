Парсер с сайта

Имеется сайт, где есть форма ввода данных.

после ввода выдается таблица с результатами.

Надо сделать, что бы на моем сайте, можно было ввести данные, а скрипт отправлял их на тот сайт и потом получал результат, после чего выдавал их пользователю моего сайта.

необходимо.

1) продумать защиту, что бы нас лишний раз не запалили. передавать данные, как будто это через разные браузеры с разными настройками. и из разных мест мол приходим.

2) все картинки и данные отображаемые в итоге, должны браться с нашего сервера, а не получать их от них.

страница источник в приложении

с вас цена и сроки.