Доработка сайта на Битриксе.

Битрикс Стандарт.

1. На данный момент на сайте один заголовок (H1) на всех страницах. Необходимо сделать так, чтобы в одном разделе был один заголовок, а во всех остальных разделах сайта другой.

2. Страница категории, на которой выведены превью ее ПОДкатегорий. На этой странице нужно добавить два текстовых поля.

Ссылка на сайт в личку.

От вас СРАЗУ примерная цена и когда сможете приступить.