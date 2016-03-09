нужно сделать копию очень простого сервиса. Нужно сделать копию со всем функционалом Именно точно такую же среду. Дизайн прям скопировать у них. Внутренности написать с нуля. Из функций там ввод ...
Доработка сайта на Битриксе.
Битрикс Стандарт.
1. На данный момент на сайте один заголовок (H1) на всех страницах. Необходимо сделать так, чтобы в одном разделе был один заголовок, а во всех остальных разделах сайта другой.
2. Страница категории, на которой выведены превью ее ПОДкатегорий. На этой странице нужно добавить два текстовых поля.
Ссылка на сайт в личку.
От вас СРАЗУ примерная цена и когда сможете приступить.
Выбранный исполнитель
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