Доработка сайта на Битриксе.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки129 просмотров

Битрикс Стандарт.

1.  На данный момент на сайте один заголовок (H1) на всех страницах. Необходимо сделать так, чтобы в одном разделе был один заголовок, а во всех остальных разделах сайта другой.

2. Страница категории, на которой выведены превью ее ПОДкатегорий. На этой странице нужно добавить два текстовых поля.

Ссылка на сайт в личку.

От вас СРАЗУ примерная цена и когда сможете приступить.

9 лет назад
TerraZet
Анна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

shrews
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$15
1 день
Спасибо за быструю и качественную работу!!! Обязательно еще обращусь!
Хорошый заказчик

Заявки фрилансеров

shrews
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад