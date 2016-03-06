Нужно сделать сайт обменного пункта. ТЗ по запросу.
Сделать копию сервиса простого
нужно сделать копию очень простого сервиса.
Нужно сделать копию со всем функционалом Именно точно такую же среду.
Дизайн прям скопировать у них.
Внутренности написать с нуля. Из функций там ввод переменных и составление формул из этих самых переменных для создания калькулятора. А также там настройка дизайна.
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