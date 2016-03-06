Сделать копию сервиса простого

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок373 просмотра

нужно сделать копию очень простого сервиса.

Нужно сделать копию со всем функционалом Именно точно такую же среду.

Дизайн прям скопировать у них.

Внутренности написать  с нуля. Из функций там ввод переменных и составление формул из этих самых переменных для создания калькулятора. А также там настройка дизайна. 

9 лет назад
mashina7
Иван 
41 год
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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