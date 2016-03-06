Сделать копию сервиса простого

нужно сделать копию очень простого сервиса.

Нужно сделать копию со всем функционалом Именно точно такую же среду.

Дизайн прям скопировать у них.

Внутренности написать с нуля. Из функций там ввод переменных и составление формул из этих самых переменных для создания калькулятора. А также там настройка дизайна.