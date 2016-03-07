Нужен парсер отсюда http://sletat.ru/sale-of-tours/ и отсюда http://vandrouki.ru/2016/ Должны оформляться в статью и добавляться на сайт (примеры как это должно выглядеть здесь http://c-surfing.club/ru/akcii_russkie - представление ) . CMS сайта - друпал 7
Сайт обменного пункта с курсами валют
Нужно сделать сайт обменного пункта.
ТЗ по запросу.
Заявки фрилансеров
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