Вывести данные из бд в тексовый файл

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Завершен16 заявок234 просмотра

Музыкальный сайт. Нужно вывести из бд данные в формате:

исполнитель; название песни; url

В файл .txt

Файл должен обновляться раз в час (брать новые данные с бд).

9 лет назад
olmaster
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
онлайн
9 лет назад
$5
1 день
Быстрая и профессиональная работа - я в восторге! Лучший мастер!
Спасибо за проект, было приятно посотрудничать. Рекомендую Александра как ответственного и оперативного заказчика.

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PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
онлайн
9 лет назад
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