Необходим модуль для DLE который будет парсить по id кинопоиска из доп поля. есть апи (REST API). И заполнять ссылку в доп поле для плеера и качества .(для фильмов) Плеер ...
Вывести данные из бд в тексовый файл
Музыкальный сайт. Нужно вывести из бд данные в формате:
исполнитель; название песни; url
В файл .txt
Файл должен обновляться раз в час (брать новые данные с бд).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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