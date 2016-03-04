Дописать права пользователям в админ панели на сайте

Требуется дописать права пользователю, в админ панели сайта, нужно сделать так что бы пользователь мог только добавлять товары и артикулы, а удалять не мог, пользователю должен быть виден только редактор, сайт на YII 1, подробное ТЗ дам исполнителю, требования к исполнителю опыт работы с YII в сервисе более 3-х лет