Дописать права пользователям в админ панели на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок126 просмотров

Требуется дописать права пользователю, в админ панели сайта, нужно сделать так что бы пользователь мог только добавлять товары и артикулы, а удалять не мог, пользователю должен быть виден только редактор, сайт на YII 1, подробное ТЗ дам исполнителю, требования к исполнителю опыт работы с YII в сервисе более 3-х лет

Yii
9 лет назад
avtokrat
Евгений 
44 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров