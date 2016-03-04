Приветствую друзья! Нужно сверстать карточку товара и натянуть на битрикс, ничего создавать не нужно, структура иб есть. Хеадер и футер есть, нужно вставить блок фото, описание и блоки (см. картирку). Функционал и адаптивность повторить ...
Доработка функционала компонента недвижимости на joomla 3
Здравствуйте! Нужна доработка функционала компонента OS Property на joomla 3, подробности в ТЗ. Cайт demo.tvoy-divan.ru/
Пишем сроки и цену
ОПЛАТА только поэтапно!!!!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Необходимо создать самописный медицинский портал. Создание на каком-нибудь движке возможно, но проект очень своеобразный и боюсь, что тут нужен только самопис. Но рассмотрю любые предложения. Имеются готовые psd ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется программист со знанием Вордпресса и ПХП доработать существующий сайт. В аттаче картинки сайта на домене сейчас и ВП сайт в разработке. Используется тема Плетора. Открыты к ...Закрыт9 лет назад
Создание галереи фотографий, загруженных покупателями, на eCommerce Magento сайте. Функциональность: как здесь http://www.zurifurniture.com/gallery (обязательно) 1. Посетитель может загрузить фотографию мебели на наш сайт 2. Наш сотрудник может через админ панель (magento или другую) ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно создать калькулятор для подсчета прибыли на вкладе. Для дизайна использовать Bootstrap или аналоги. Пользователь вводит от руки (или выбирает с помощью бегунка): 1. Стартовая сумма 2. Ежемесячное пополнение ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать сайт по услугам автоэлектрики, дополнительного оборудования, дооснащения авто, автотюнинг. Примеры для подражания www.sv-art.ru/, www.autobam.ru/Веб-программирование12 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо оптимизировать JS и CSS на главной странице сайта, чтобы не было ошибки в developers.google.com/speed Текст ошибки: Удалите из верхней части страницы код JavaScript и CSS, блокирующий отображение.Количество блокирующих скриптов на странице: 10. Количество блокирующих ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $410
Добрый день, коллеги. Нам требуется программист для доработки e-commerce портала на Wordpress. Так же, на сайте нужно доработать корзину и реализовать систему дисконтов. Модули сложные. От вас твердое знание ...Закрыт9 лет назад
Здравствуйте, есть код - и он работает, при нажатии на картинку появляется другая картинка. Проблема в том, что на одной странице мне нужно разместить 3 таких кода (другие изображения)., и тогда код начинает работать некорректно, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется программист php для исправления ошибки в коде, и его рефакторинг (идеально если вы вообще перепишет с нуля) Все данные в личной беседе скайпа На проекте глючит покупка встроенной валюты - отображается одна ...Закрыт9 лет назад