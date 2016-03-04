Доработка функционала компонента недвижимости на joomla 3

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка110 просмотров

Здравствуйте! Нужна доработка функционала компонента OS Property на joomla 3, подробности в ТЗ. Cайт demo.tvoy-divan.ru/  

Пишем сроки и цену  

ОПЛАТА только поэтапно!!!!

Joomla
9 лет назад
studio-maksi
Максим 
41 год
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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