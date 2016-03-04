Рефакторинг кода + исправление ошибки

Требуется программист php для исправления ошибки в коде, и его рефакторинг (идеально если вы вообще перепишет с нуля)

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На проекте глючит покупка встроенной валюты - отображается одна цена,при попытке купить сайт пытается списать другую (глючит округление цены), нужно грамотно все переписать