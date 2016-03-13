Необходимо согласно требованиям https://partner.news.yandex.ru/tech.pdf настроить правильный вывод RSS новостей для Яндекса. CMF Drupal 7 Сайт СМИ.
PHP API проверка сайта
Проверить параметры траста, заспамленности и другие, которые предоставляет сервис http://xtool.ru/api/
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Заявки фрилансеров
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