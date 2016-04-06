Доработка корзины, и системы оплаты, и регистрации на сайте

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Завершен3 заявки135 просмотров

Необходимо доработать корзину (что бы сохранялся заказ), произвести изменения на страницах оплаты, доработать процесс регистрации на сайте, работы много, исполнителю дам подробное тз, сайт на YII1, требование к исполнителю обязательное знание YII 1 , в сервисе более 4-х лет

Yii
9 лет назад
avtokrat
Евгений 
44 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

timaxphp
Артем 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
18 дней назад
9 лет назад
$200
7 дней
ТЗ сделано качественно, исполнитель всегда на связи, помогал даже в тех моментах которые не относились к ТЗ, рекомендую данного исполнителя, будем продолжать с ним работать
Евгений, четко составил ТЗ, было приятно работать, только положительные впечатления!

Заявки фрилансеров

timaxphp
Артем 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
18 дней назад
9 лет назад