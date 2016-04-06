Доработка корзины, и системы оплаты, и регистрации на сайте

Нужно сделать точно такое же http://vk.cc/4RUUqd только для игры рапидо (8 из 20) http://www.stoloto.ru/quickgames#rapido сам автор делать отказался. стили соответственно 1 в 1 брать нельзя ;) скрипт будет размещаться на сайте http://vk.cc/4KgyQl