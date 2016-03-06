Настроить экспорт в Яндекс.Новости на Drupal 7

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок211 просмотров

Необходимо согласно требованиям https://partner.news.yandex.ru/tech.pdf настроить правильный вывод RSS новостей для Яндекса.

CMF Drupal 7

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Drupal
7 лет назад
PsiHiatR
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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