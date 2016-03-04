Разработка модуля импорта для WordPress

Есть сайт ab-batteries. ru на WP

В нем есть модуль интернет магазина (ИМ), вот скрин каталога prntscr.com/aantgv (характеристики есть prntscr.com/aap7mx ).

Есть файлы которые надо крузить на этот ИМ yadi.sk/d/Bfx0WiWCptLvm

Это два файла, csv и архив с картинками

Задача: сделать импорт этого CSV и картинок на сайт.

Мое видение реализации:

Страница где выбирается CSV и архив с картинками, кнопка "Загрузить"

Загружаются файлы, парсим CSV, если товар есть, то обновляем его параметры, если товара нет, создаем его.

И добавить кнопку "Удалить все товары".

Архив сайта (файлы и дамп базы) есть.

Вот структура базы prntscr.com/aap8kw

Интересует цена и сроки.