Нужно организовать работу сложного личного кабинета.

$260
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок82 просмотра

Добрый день!

Нужно организовать работу сложного личного кабинета. Имеется ТЗ.

Первоначальная регистрация, персональный вход, прописать скрипт программы,

которая будет отслеживать изменение разной информации, управлять перепиской и

устанавливать связи между участниками сайта. Если интересно напишите мне на:

С уважением, Илья.

9 лет назад
guest_14569965655843
9 лет в сервисе
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9 лет назад

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