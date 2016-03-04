РЕЖИМ РАБОТЫ 30-40 часов в неделю (возможен гибкий график). ТРЕБОВАНИЯ: - от 1 года опыта работы php-программистом - понимание чужого кода, ответственность, четкое соблюдение сроков сдачи работы - ...
Нужно организовать работу сложного личного кабинета.
Добрый день!
Нужно организовать работу сложного личного кабинета. Имеется ТЗ.
Первоначальная регистрация, персональный вход, прописать скрипт программы,
которая будет отслеживать изменение разной информации, управлять перепиской и
устанавливать связи между участниками сайта. Если интересно напишите мне на:
С уважением, Илья.
Заявки фрилансеров
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