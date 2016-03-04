РЕЖИМ РАБОТЫ 30-40 часов в неделю (возможен гибкий график). ТРЕБОВАНИЯ: - от 1 года опыта работы php-программистом - понимание чужого кода, ответственность, четкое соблюдение сроков сдачи работы - ...
Подключить прием оплаты Payeer на Wordpress
Нужно сделать форму приема денег на Payeer в обычном блоге на Вордпресс.
Чтобы можно было ввести сумму и оплатить разными способами.
Пишите ориентировочный срок и стоимость.
Оплата по факту Вебмани.
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