Подключить прием оплаты Payeer на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок434 просмотра

Нужно сделать форму приема денег на Payeer в обычном блоге на Вордпресс.

Чтобы можно было ввести сумму и оплатить разными способами.

Пишите ориентировочный срок и стоимость.

Оплата по факту Вебмани.

WordPress
9 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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