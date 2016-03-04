Исправить ошибку в php коде

Добрый день.

Есть код:

http://pastebin.com/8htFHJiN

и

http://pastebin.com/gf9BDQ1e

Когда один из серверов (с которых паршу - curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://'.$server.'/online?user=-1&socks5=get'); ) - падает (точнее не отдает результаты, долго тянет с запросом на курл) - то мой php скрипт падает напрочь.. не отдает ответ.

Также и со вторым url, когда наблюдаются проблемы с серваками, начинает отдавать ошибку.

Требуется найти причину (кусок в коде) и предоставить рабочий вариант,