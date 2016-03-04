Сделать парсер для перемещения информации из одного каталога в другой

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки115 просмотров

Есть 2 сайта

Нужно переместить информацию с одного в другой

Какие поля нужно заполнять:

- Название компании

- Категория

- Адрес сайта

- Описание

- Контакты

Интересует приблизительная цена и сроки

9 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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