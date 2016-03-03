Разработка платежного сервиса с нуля

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки107 просмотров

Необходима разработка финансового сервиса с нуля, согласно нашего ТЗ.

Опыт в сфере платежных сервисов, будет большим преимуществом. Прошу оставлять ваши заявки, ТЗ отправим в личной переписке. 

9 лет назад
NorthStar
Елена 
45 лет
10 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров