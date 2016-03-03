Добрый день. Идея такова что бы совершать звонки на ватсап или веблансер с мобильной версии сайта. Смтуация такая: зашел на сайт с мобильного устройства или планшета, возникли вопросы, нажал на иконку вайбер или ...
Добавить и заполнить новые страницына сайте
Нужно добавить 45 новых страниц на сайте www.pilotorg.ru на них создать и добавить текст 1 – 3 предложение изображение можно
брать с сайта, таблица с ценами так же с сайта, а так же добавить ссылки
на новые страницы и на 8 страницах просто добавить типовую кнопку
"заказать"
Заявки фрилансеров
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