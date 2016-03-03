Добавить и заполнить новые страницына сайте

Нужно добавить 45 новых страниц на сайте www.pilotorg.ru на них создать и добавить текст 1 – 3 предложение изображение можно

брать с сайта, таблица с ценами так же с сайта, а так же добавить ссылки

на новые страницы и на 8 страницах просто добавить типовую кнопку

"заказать"