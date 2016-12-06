AlexandrG86

Александр Горшков AlexandrG86

 
37 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Doodle
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$80
10 баллов
7 лет назад
Спарсить каталог багетов
Благодарность Александру за интересную работу, хорошую коммуникацию и своевременную оплату!
Спасибо Евгению, проект сделан в срок и в точности по ТЗ. Рекомендую!
Ответный отзыв
Dimas-
29 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Доработка или переработка калькуляторасайт на CMS joomla
Отличный заказчик. Своевременная оплата, всегда на связи. Четкая постановка задачи. Рекомендую!!!
Отличный специалист. Все сделано по ТЗ и точно в срок! Очень рекомендую!
Ответный отзыв
Nickromanser
Николай 
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Создание страницы на сайте ресторана
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, хорошая коммуникация, быстрая и своевременная оплата! Спасибо, было очень приятно с Вами поработать! Обращайтесь еще!
Очень доволен работой, рекомендую!
Ответный отзыв