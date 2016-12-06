AlexandrG86

есть проект по натяжке верстки на работчий сайт CMS Симпла Есть пока дизайн, верстка еще в работе Все URL нужно будет созранить
- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть много задачь по сайту на yii такие как : Оптимизация скорости, валидация кода, выведение хлебных крошек, настройка тегов, работа по коду страницВеб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Надо установить тег canonical на все страницы сайтаВеб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно настроить Бизнес процесс, схема процесса http://joxi.ru/8AnOZ5yCjOj04rСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно доработать сайт на АмироЗакрыт6 лет назад
Нужно настроить по максимуму сервис roistatВеб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
настроить структуру компании, настрока тел справочника, интеграция с почтовым сервисом иксчейнджЗакрыт6 лет назад
Нужно интегрировать сайт на Битрикс (перенос с самописной CMS на битрикс, купим какой нужен будет) с 1с версия 8,3 Интеграция по загрузке товаров на сайт (все данные: артикул, название, остаток, цена итд.) Интеграция должна быть постоянная, изменение ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт6 лет назад
Надо сделать удобное онлайн бронирование. Вот кейс [url=http://www.cossa.ru/cases/157931/]http://www.cossa.ru/cases/157931/[/url], тут все расписано. И вот сам сайт [url=http://toposhotel.ru/index.html]http://toposhotel.ru/index.html[/url], влевом сайдбаре форма. Нужно сделать все также, чтобы все-все было до мелочей)Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Проект, нужно спарсить каталог багетов, сайт на ВПВеб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
подробнее тут https://docs.google.com/document/d/1iBOmXZ00-JlrufTUroW2askU4l1xmtSoQ7igGdqOzhg/edit?usp=sharingВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $40
Нужны существенные доработки калькулятора CMS joomlaСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется натяжка небольшого элемента на сайт CMS Opencart. Верстку и ссылку отправлю в ЛССистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно создать новую страницу на сайте ресторана согласно ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1-8fSztahTlDQHn7PjibA1Jr4K1dNxmHTqHvgCq8lpxU/edit?usp=sharing макет страницы: [url=https://yadi.sk/i/NkX9J5rlryZFN]yadi.sk/i/NkX9J5rlryZFN[/url] Все элементы предоставим. Дизайн типовой по сайту. CMS dexusHTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Для всех изменений подготовлен дизайн-макет, добавить модули и подключить их к админке cms симпла. Подробнее https://docs.google.com/document/d/1JqIT5InX5F-_ZpboF4TUlce-8273XQyRYt83oDJqECw/edit?usp=sharingЗакрыт8 лет назад
Нужно создать мобильное приложение для интернет магазина. В приложение должна быть возможность отправлять заказы по товарам, возможно оставить заявку или заказать звонок. для ios android windowsМобильные приложения5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно добавить несколько товаров на сайт Интернет Магазин, пока 6 товаров. Если устроит результат, всего товаров будет около 1К Нужен оригинальный текст и Фото для товаров и добавить их в Админку - simplaНаполнение сайтов11 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно добавить 45 новых страниц на сайте [url=http://www.pilotorg.ru/]www.pilotorg.ru[/url] на них создать и добавить текст 1 – 3 предложение изображение можно брать с сайта, таблица с ценами так же с сайта, а так же добавить ссылки ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно дополнить блок с заявкой [url=https://yadi.sk/i/P9AlrP-PpqaiR]yadi.sk/i/P9AlrP-PpqaiR[/url], в текстовой строке "Выберите тип дерева" тип должен подгоняться автоматически в зависимости от страницы (не обязательно, если сложно реализовать не нужно): [url=http://www.pilotorg.ru/nashi-pilomaterialy/brus.html]www.pilotorg.ru/nashi-pil...[/url] – Брус [url=http://www.pilotorg.ru/nashi-pilomaterialy/doska-obreznaja.html]www.pilotorg.ru/nashi-pil...[/url] – Доска обрезная И ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно найти изображения Двигателей и коробок для интернет магазина. По списку Марок и моделей авто.Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт8 лет назад